Певица Джамала поделилась мнениями о возвращении Крыма. Она рассказала, верит ли, что Украина сможет скоро вернуть полуостров.

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Верит ли Джамала в возвращение Крыма

Я скажу только за себя. Я это возвращение вижу очень очевидным, очень скоро, и я его видела всегда. Для меня никогда не возникало вопроса украинского Крыма, я в этом не сомневалась,

– заявила артистка.

Джамала призналась, что некоторое время была мемом, потому что всегда напоминала о Крыме после победы на Евровидении в 2016 году. По ее мнению, тогда тема оккупированного полуострова была частично забыта. "Теперь мы прозрели, знаем, на что способна российская пропаганда, как она может подавать информацию. Это была манипуляция с нами, и мы на нее повели. Как грустно, это бы не звучало. Но теперь мы полны надежды".

Певица подчеркнула, что сейчас все хотят вернуть Крым, но украинцам следует расширять исторические и культурные знания об этой территории.

Мы хотим говорить только о том, что я был в Артеке, море и там было классно летом, или мы реально хотим знать этих людей, историю и чувствовать себя как часть мировой истории, каков Крым. Это может звучать очень пафосно, но мне в Киеве, в общем-то, не хватает этой темы. Тема Крыма важна, потому что это огромный и очень лакомый кусочек для России. И мы должны показать всему миру и тем, кто подвергается российской пропаганде – должны доказать, почему Крым наш. Так было и будет,

– подчеркнула Джамала.

Как Байден пообещал Джамали вернуть Крым

В декабре 2022 года Джамала стала первой украинской певицей, посетившей церемонию вручения премии Центра Кеннеди. Тогда она встретилась с президентом США Байденом.

"Я сказала, что я в буквальном смысле из Киева, встречалась с президентом. Очень хочется поблагодарить за вашу поддержку, и сказать вам, чтобы вы нас не оставляли. Что очень хочется вернуть и Крым, потому что я, например, уже 5 поколения в своем роде, которая должна бежать от российской агрессии, что я украинка крымскотатарского происхождения, он меня обнял и сказал, что мы все вернем. И я такая, мне Байден сам пообещал. Кайф".



Джамала с мужем и супругами Байденов / Фото из инстаграма звезды

Напомним, среди украинских звезд в возвращение Крыма особенно верит Тарас Тополя. "Антитела" анонсировали концерт в украинской Ялте на 23 августа 2024 года.