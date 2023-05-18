В Украине 18 мая празднуют День вышиванки – в этот день каждый украинец не может не обойтись без вышиванки. Украинские селебрити тоже делятся фото в аутентичном наряде.

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Джамала о Дне вышиванки

Поздравлением с поклонниками поделилась и украинская певица Джамала. Она поделилась, что день вышитой рубашки для нее не только 18 мая. Ведь вышиванка – это вещь, которая всегда есть в ее чемодане. Джамала неоднократно представляла Украину на интервью или мероприятиях за границей, а вышиванка – способ показать, кто ты.

Для меня день вышитой рубашки – это точно не только о сегодняшней дате. Где бы я ни была, на интервью, репетициях или где-нибудь еще. Всегда для меня остается определенным поступлением, как в музыке, момент – откуда ты.

"Поэтому всегда в моем чемодане есть вышиванка. Не считала сколько их есть, но кто следит, тот знает, что у меня есть много образов с нашей визитной карточкой".



Джамала / Фото из инстаграма Джамали

Украинские звезды поздравляют с Днем вышиванки

Катя Осадчая в особый день продемонстрировала, какую большую коллекцию вышиванок имеет. От белых до черных, цвета хаки и оригинальных современных вышиванок. "Я невероятно горжусь всеми украинцами, которые возвращают традиции, возвращают старинные техники, воспроизводят наряды и украшения", – говорит Осадчая.

Поздравлениями и фотографиями в национальных одеждах также сегодня делились Тина Кароль, Святослав Вакарчук, Тарас Тополя, Даша Астафьева и многие другие. Все фото смотрите по ссылке.