Джамала дала интервью, в котором рассказала о первой в жизни встрече с Байденом. Она признается, что тогда очень волновалась.

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Джамала вспомнила встречу с Байденом

Артистка напомнила, что накануне поездки она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить главные тезисы. "Он сказал: само твое появление привлечет внимание, это очень важно", – сказала Джамала.

По ее словам, разговор с Байденом получился эмоциональным.

Я ему сказала, что ехала к ним из Киева три дня, что я крымская татарка, что у меня в 2014 году забрали дом… А он крепко прижал меня к себе и говорит: мы все вернем,

– рассказала Джамала.

Раньше певица говорила, что их общение и объятия были так дружны, что охрана Байдена занервничала. "После нашего разговора у меня возникло абсолютное понимание, что мы победим… Да, это мне Байден сказал. Лично сказал, на ушко. После того, как он услышал, что я из Крыма, он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась", – вспоминала артистка.

Что Джамала делала в начале войны

Звезда также вспомнила о том, как покидала Украину с детьми в первые дни полномасштабной войны.

Я не знала, что дальше, увижу ли я мужа снова, я просто инстинктивно хваталась за детей и тащила чемодан. Помню, как разрыдалась на границе, когда румыны угостили моих детей чипсами. Там я поняла, что сейчас нужна сыновьям как никому. Они чувствовали, что вокруг неопределенность. Единственное, что оставалось понятным, – мама,

– говорит Джамала.

Потом она вернулась домой. Певица добавляет, что сегодня она чувствует себя в безопасности только в Украине. "Здесь могу расправить крылья. Я верю в ВСУ, верю в ПВО, вижу мужчину рядом – у меня здесь совсем другой вайб", – признается певица.

К слову, ранее украинская певица Джамала поделилась мыслями о том, как на нее повлияла война. Звезда призналась, что хоть продолжает жить, но остается в состоянии "24 февраля". Она показала фотосессию с подсолнечником и рассказала о войне.