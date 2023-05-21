Співачка Джамала поділилась думками щодо повернення Криму. Вона розповіла, чи вірить, що Україна зможе скоро повернути півострів.

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Чи вірить Джамала у повернення Криму

Я скажу тільки за себе. Я це повернення бачу дуже очевидним, дуже скоро і я його бачила завжди. Для мене ніколи не виникало українського Криму, я в цьому не сумнівалася,

– заявила артистка.

Джамала зізналась, що певний час була мемом, бо завжди нагадувала про Крим після перемоги на Євробаченні у 2016 році. На її думку, тоді тема окупованого півострова частково стала забутою. "Тепер ми прозріли, знаємо, на що здатна російська пропаганда, як вона може подавати інформацію. Це була маніпуляція з нами, і ми на неї повелися. Як сумно, це б не звучало. Але тепер ми сповнені надії".

Співачка підкреслила, що зараз усі хочуть повернути Крим, але українцям варто розширювати історичні й культурні знання про цю територію.

Ми хочемо говорити тільки про те, що я був в Артеці, море і там було класно літом, або ми реально хочемо знати цих людей, історію і відчувати себе як частину світової історії, яким є Крим. Це може звучати дуже пафосно, але мені у Києві, загалом не вистачає цієї теми. Тема Криму важлива, бо це величезний і дуже ласий шматочок для Росії. І ми маємо показати всьому світові та тим, хто піддається російській пропаганді – маємо довести, чому Крим наш. Так було і буде,

– підкреслила Джамала.

Як Байден пообіцяв Джамалі повернути Крим

У грудні 2022 року Джамала стала першою українською співачкою, яка відвідала церемонію вручення премії Центру Кеннеді. Тоді вона зустрілась з президентом США Байденом.

"Я сказала, що я в буквальному сенсі з Києва, зустрічалась з президентом. Дуже хочеться подякувати за вашу підтримку, і сказати вам, щоб ви нас не залишали. Що дуже хочеться повернути й Крим, бо я, наприклад, вже 5 покоління у своєму роді, яка має бігти від російської агресії. Що я українка кримськотатарського походження. Він мене обійняв і сказав, що ми все повернемо. І я така, мені сам Байден пообіцяв. Кайф".



Джамала з чоловіком та подружжям Байденів / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, серед українських зірок у повернення Криму особливо вірить Тарас Тополя. "Антитіла" анонсували концерт в українській Ялті на 23 серпня 2024 року.