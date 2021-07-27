Как сообщила пресс-служба офиса Президента Украины, участник группы Green Grey Мурик (настоящее имя – Дмитрий Муравицкий) некорректно выразил свою позицию относительно новых норм закона о государственном языке. Это и стало причиной того, что легенды 90-х исчезли из списка артистов, которые появятся на масштабном концерте к 30-летию независимости.

Важно Легендарной группе GreenGrey отказали в концерте ко Дню Независимости Украины

К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично выразили свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздувшемся конфликте – непродуктивным,

– говорится в сообщении.

"Организаторам кажется логичным, что на концерте к 30-летию Независимости Украины должны звучать песни на украинском языке. И это никоим образом не умаляет вклад русскоязычных исполнителей в развитие украинской музыкальной культуры", – добавили в Офисе Президента.

Green Grey отреагировали на языковой закон

На прошлой неделе Мурик снял два коротких видео, прокомментировав новые нормы закона о государственном языке. Артист, который как в реальной жизни, так и со сцены говорит по-русски, откровенно возмутился, что с 16 июля телевидение, концерты и развлекательные мероприятия перешли на украинский язык.

"Поздравляю, состоялось! Языковой закон. Мой ответ языковому закону – чимчикуй за мавчиками", – заявил участник Green Grey. При этом Мурик показал оскорбительный жест и сымитировал рвотный рефлекс.