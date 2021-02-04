Две недели назад певица Джамала объявила, что начинает худеть и мечтает сбросить 10 килограммов. Даже на отдыхе в Египте звезда придерживалась диеты, однако желаемого результата на весах не увидела. Ей не удалось избавиться даже от одного килограмма.

Источник: инстаграм Джамалы

За две недели правильного питания и тренировок артистка увидела на весах только минус 800 граммов. Таким результатом Джамала разочарована и признается, что надеялась вернуться в размер XXS значительно быстрее.

К теме В полосатом топе: Джамала показала стильный образ на яхте в Египте – фото

Джамала поделилась результатами похудения

Ранее Джамала рассказала, что перед началом похудения сдала анализы и обратилась к личному диетологу. Именно эксперт помог артистке создать сбалансированную диету на основании результатов обследования, с учетом грудного вскармливания и отсутствия полноценного сна из-за воспитания семимесячного Селим-Гирея.

Так, звезда имеет полноценные приемы пищи и принимает только полезные продукты. Как показывают результаты диеты, избавиться от 10 лишних килограммов у певицы быстро не получится.

Мне было страшно грустно... Весы показали, что я сбросила всего 800 граммов. Я не собираюсь ставить эксперименты над своим организмом, моя диета не называется "яблочко в день – и ты худенькая". Это новые правила питания, по которым я согласилась жить,

– поделилась Джамала.

Однако исполнительница поспешила похвастаться другими результатами. Благодаря диете у нее существенно улучшились все показатели организма – холестерин, содержание витамина D и другие, а метаболический возраст снизился до 31 года.

"Всем, кто ожидал большего, извините. А я счастлива, что могу гордиться своими новыми результатами и продолжать путь к заветной десяточке", – написала Джамала.