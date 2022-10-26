Над фотосессией Нади Дорофеевой для Vogue работала студия дизайнера Антона Белинского, который заработал себе имя в мировой индустрии моды. Его бренд и одел певицу на съемку. Для нее подобрали соблазнительные и экстравагантные look – от топа с жемчугом до красочных ботфортов со шнуровкой.

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Надя Дорофеева снялась для украинского Vogue

Новое измерение, новые образы, новые смыслы Vogue UA. Спасибо, Антон, за твое видение,

– прокомментировала Дорофеева в инстаграме.

Фоловерам артистки показалось, что она похожа на британку Дуа Липу или на американку Лану Дель Рэй.

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

Надя Дорофеева снялась для Vogue / Фото Александра Кушакова, Vogue

10 смыслов Нади Дорофеевой