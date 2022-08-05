Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева за 5 месяцев войны пережила немало – оккупанты разбомбили ее дом, звезда переехала в Италию, но в конце концов она вернулась в Украину.

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Илона Гвоздева о родственниках в Крыму

Хореографиня родом из Крыма, где до сих пор живут ее родственники, в частности, по маминой линии. Она рассказала, продолжает ли с ними общение.

В начале войны они не могли поверить, что где-то 80% населения, как мне кажется, что у нас происходит война. Даже когда мы показали разрушенный дом родителей моего мужа, я сказала: "Я ведь не могу сама прийти и бросить бомбу на здание нашей семьи",

– сказала Гвоздева.

"Ну они как-то начали разбираться. Сейчас моя мама общается с двумя-тремя членами нашей семьи, очень осторожно, ни о чем… В общем, как дела, туда-сюда. Не обсуждая тему политики и войны".

Заметим, ведущий Слава Демин в Крыму имеет бывшего тестя, который был очень рад "приходу россии" на территорию полуострова. Сын Демина самостоятельно принял решение вообще не общаться с пророссийским дедушкой.

Недвижимость на оккупированных территориях

Илона Гвоздева также призналась, что на территории Крыма есть построенный дом еще при жизни ее отца. Теперь звезда не знает, что будет с ним делать, ведь на оккупированных территориях массово отбирают и разрушают дома.

"До войны мама выставляла его на продажу, но этим летом нужно было уехать, восстановить документы, заниматься этим вопросом. А сейчас я не знаю, как. Время покажет, пока стоит. Главное, чтобы не забрали его и не снесли".