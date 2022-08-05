Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева за 5 месяцев войны пережила немало – оккупанты разбомбили ее дом, звезда переехала в Италию, но в конце концов она вернулась в Украину.
Читайте также Белорусская певица исполнила хит "Океана Эльзы" в центре Минска: звезда не выходит на связь
Илона Гвоздева о родственниках в Крыму
Хореографиня родом из Крыма, где до сих пор живут ее родственники, в частности, по маминой линии. Она рассказала, продолжает ли с ними общение.
В начале войны они не могли поверить, что где-то 80% населения, как мне кажется, что у нас происходит война. Даже когда мы показали разрушенный дом родителей моего мужа, я сказала: "Я ведь не могу сама прийти и бросить бомбу на здание нашей семьи",
– сказала Гвоздева.
"Ну они как-то начали разбираться. Сейчас моя мама общается с двумя-тремя членами нашей семьи, очень осторожно, ни о чем… В общем, как дела, туда-сюда. Не обсуждая тему политики и войны".
Недвижимость на оккупированных территориях
Илона Гвоздева также призналась, что на территории Крыма есть построенный дом еще при жизни ее отца. Теперь звезда не знает, что будет с ним делать, ведь на оккупированных территориях массово отбирают и разрушают дома.
"До войны мама выставляла его на продажу, но этим летом нужно было уехать, восстановить документы, заниматься этим вопросом. А сейчас я не знаю, как. Время покажет, пока стоит. Главное, чтобы не забрали его и не снесли".