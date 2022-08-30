Співачка Джамала підтримує зв'язок зі знайомими та рідними в тимчасово окупованому Криму. Зірка зізналась, як вони почуваються і чи чекають на повернення до України

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Джамала про знайомих у Криму

Виконавиця розповіла, що її знайомим та рідним доволі важко, бо вони розуміють, що з росією їм точно не стало краще. Тож вони радіють "бавовні" та чекають на Україну.

"Знаю точно, що їм важко емоційно, вони пристосувалися, так, вони працюють. Там все знають, все підгруддя, навіть кров знає, що під росією нам ніколи не було в Криму добре. Історично, з часів тої самої Катерини. Всі знають точно, що їм з нами не по одній доріжці. Вони кажуть про те, що чекають, і навіть радіють, коли вибухає, і навіть жартують, що їм було сумно", – поділилась Джамала.

Вони знають, вони чекають. Як людині, як жінці, мені б хотілося уникнути втрат. Я не хочу, щоб гинули люди. Але я не знаю, як будуть далі відбуватися події. Але те, що наше повинно повернутися, – це я точно знаю,

– підкреслила зірка.

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