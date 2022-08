На паркет "Танцев со звездами" в Польше Джамала и Яцек Йешке вышли под номером 8. Чувственный английский вальс станцевали под хит Джона Ленона Imagine.

Сколько баллов поставило Джамали польское жюри

В первом прямом эфире "Танцев со звездами" украинка получила самый высокий балл от судей – 37. Ее успех повторила только мужская пара – модель Яцек Елонек, прославившийся на гей-реалити "Прекрасный принц", и Майкл Данильчук. Они показали зажигательный джайв под трек Everybody Needs Somebody to Love из фильма "Братья Блюз".

С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первое благотворительное собрание в истории "Танцев". С другой стороны – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, да что там – другая профессия,

– призналась Джамала перед прямым эфиром.