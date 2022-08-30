Джамала с Яцеком Йешке на польских "Танцах со звездами" / Фото из инстаграма победительницы Евровидения-2016
В понедельник, 29 августа, Джамала дебютировала на польских "Танцах со звездами". В паре с Яцеком Йешке певица исполнила английский вальс. Так, в первом эфире она не только не попала в зону риска, но и получила самый высокий балл от судей.
В первом прямом эфире "Танцев со звездами" украинка получила самый высокий балл от судей – 37. Ее успех повторила только мужская пара – модель Яцек Елонек, прославившийся на гей-реалити "Прекрасный принц", и Майкл Данильчук. Они показали зажигательный джайв под трек Everybody Needs Somebody to Love из фильма "Братья Блюз".
С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первое благотворительное собрание в истории "Танцев". С другой стороны – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, да что там – другая профессия, – призналась Джамала перед прямым эфиром.