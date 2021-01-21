Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась новыми семейными кадрами. Звезда показала старшего сына Эмира-Рахмана и призналась, что не может поверить в то, что он так скоро вырос.

Джамала является одной из самых популярных звездных мамочек в украинском шоу-бизнесе. Она часто делится фотографиями, где позирует вместе с сыновьями, и наслаждается каждым мгновением этого особого для женщины статуса. На личной странице в Инстаграме знаменитость распространила новые фото и видео, где показала старшего сына Эмира.

Смотрите также Джамала очаровала сеть фотографией с сыном и мужем

Новые кадры старшего сына Джамалы

Артистка решила поделиться с поклонниками новыми достижениями сыночка. Маленький Эмир самостоятельно открыл йогурт. Он быстро вырос, постоянно учится чему-то новому и этим радует своих родных.

Эмир позировал, сидя на стуле. Он был одет в бело-желтую полосатую кофту и мило улыбался на камеру. Мальчик просил маму открыть ему йогурт, однако сумел справиться самостоятельно, чему был рад.

"Как это можно выдержать? Когда Ємир успел так вырасти? Ежедневно становится более самостоятельным, сам выбирает, что хочет на завтрак, сам открывает любимый йогурт с бананом. Да, не всегда выходит с первого раза, просит помощи и одновременно отказывается. А я не против испачканной одежды и того, что у него все руки в йогурте. Все это важные моменты попыток и ошибок. Я просто говорю: "У тебя все получается, ты большой молодец и самостоятельный мальчик", – написала в публикации исполнительница.

Для просмотра видео листайте справа