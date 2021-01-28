Сыновья Джамалы и ONUKA поддержали животных: трогательные фото малышей
Популярные артистки Джамала и ONUKA присоединились к виртуальному митингу в поддержку животных. Певицы сфотографировали сыновей с плакатами с трогательными надписями.
Источник: инстаграм UAnimals
Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко показала в кадре 8-месячного сына Александра, Джамала – 2-летнего Эмира. Фото растрогали сеть.
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27 января состоялся виртуальный митинг за животных "Гуманность – это будущее", который призван поддержать зоозащитный законопроект. Он предусматривает усиление ответственности за жестокое обращение с животными, а также запрет фотоуслуг и попрошайничество.
"Я убеждена, что спасение планеты в руках наших детей. Защищать, оберегать – эти стержни должны прорастать с самого детства. Верю, что это сработает", – высказалась певица Ната Жижченко.
Фото сыновей Джамалы и ONUKA
Съемку малышей провели в фейстайм-формате. Сын Наты Жижченко, лицо которого звездная мама только недавно показала публике, позировал в детском кресле с плакатом с надписью "Защита слабых – дело сильных".
Саша был одет в серую шапку, джинсы и теплый свитер коричневого цвета. Вместе с забавным малышом в кадре появился пес ONUKA. Ранее артистка признавалась, что до родов значительно больше любила собак, чем детей.
Сын ONUKA Сашко / Фото из инстаграма UAnimals
Сын ONUKA Сашко / Фото из инстаграма UAnimals
При этом непоседливый сын Джамалы Эмир позировал стоя, поэтому его было трудно "поймать" в кадре. Мальчик также держал плакаты с надписями в поддержку животных. Он позировал в голубой кофте с принтом и весело улыбался на камеру.
Сын Джамали Эмир / Фото из инстаграма UAnimals
Сыновья Джамалы и ONUKA / Фото из инстаграма UAnimals
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