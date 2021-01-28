Популярные артистки Джамала и ONUKA присоединились к виртуальному митингу в поддержку животных. Певицы сфотографировали сыновей с плакатами с трогательными надписями.

Источник: инстаграм UAnimals

Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко показала в кадре 8-месячного сына Александра, Джамала – 2-летнего Эмира. Фото растрогали сеть.

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27 января состоялся виртуальный митинг за животных "Гуманность – это будущее", который призван поддержать зоозащитный законопроект. Он предусматривает усиление ответственности за жестокое обращение с животными, а также запрет фотоуслуг и попрошайничество.

"Я убеждена, что спасение планеты в руках наших детей. Защищать, оберегать – эти стержни должны прорастать с самого детства. Верю, что это сработает", – высказалась певица Ната Жижченко.

Фото сыновей Джамалы и ONUKA

Съемку малышей провели в фейстайм-формате. Сын Наты Жижченко, лицо которого звездная мама только недавно показала публике, позировал в детском кресле с плакатом с надписью "Защита слабых – дело сильных".

Саша был одет в серую шапку, джинсы и теплый свитер коричневого цвета. Вместе с забавным малышом в кадре появился пес ONUKA. Ранее артистка признавалась, что до родов значительно больше любила собак, чем детей.



Сын ONUKA Сашко / Фото из инстаграма UAnimals



Сын ONUKA Сашко / Фото из инстаграма UAnimals

При этом непоседливый сын Джамалы Эмир позировал стоя, поэтому его было трудно "поймать" в кадре. Мальчик также держал плакаты с надписями в поддержку животных. Он позировал в голубой кофте с принтом и весело улыбался на камеру.



Сын Джамали Эмир / Фото из инстаграма UAnimals