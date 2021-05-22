Джамала рассекретила, за кого болеет на Евровидении-2021

Накануне грандиозного финала Евровидения-2021 певица Джамала рассекретила своих фаворитов. Вместе с украинской группой Go_A в четверку лучших по версии звезды вошли представители Мальты, Швейцарии и Исландии.

Певица Джамала на себе почувствовала все напряжение Евровидения. Пять лет назад она представляла Украину на международном песенном конкурсе в Стокгольме и одержала победу со щемящей песней "1944". Свое экспертное мнение артистка выразила и о финалистах Евровидения-2021.

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Безусловно, оставить без поддержки украинскую группу Go_A Джамала не могла. Она всем сердцем болеет за музыкантов и отмечает, что они вне конкуренции.

Конечно же, я всем сердцем болею за Украину, за Go_A. Они для меня вне конкуренции и, я точно знаю, они чувствуют поддержку каждого из нас,

– поделилась артистка.

Фавориты Джамалы на Евровидении-2021

Исландия: "Я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они очаровательны! Уверена, это может сработать".

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Мальта: "Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая".

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Швейцария: "Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Gjon's Tears".

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Добавим, вместе с другими украинскими звездами Джамала комментировала первый полуфинал Евровидения-2021. Тогда она лаконично высказался о выступлении группы Go_A: "Молодцы! Очень круто". Зато Александру Пономареву солистка показалась "достаточно суровой". Вместе с тем Джамала считала, что финала достойны представители Мальты, Австралии и Израиля.