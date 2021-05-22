Співачка Джамала на собі відчула всю напругу Євробачення. П'ять років тому вона представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Стокгольмі та здобула перемогу зі щемливою піснею "1944". Свою експертну думку артистка висловила й про фіналістів Євробачення-2021.

Цікаво 4 фіналістки Євробачення-2021 виступлять у схожих образах: фото

Безумовно, залишити без підтримки український гурт Go_A Джамала не могла. Вона всім серцем вболіває за музикантів і зазначає, що вони поза конкуренцією.

Звичайно ж, я всім серцем вболіваю за Україну, за Go_A. Вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, вони відчувають підтримку кожного з нас,

– поділилася артистка.

Фаворити Джамали на Євробаченні-2021

Ісландія: "Я закохана в гурт з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Впевнена, це може спрацювати".

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Мальта: "Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєре, яка представляє Мальту. Енергійна і крута".

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Мальта Destiny – Je Me Casse

Швейцарія: "Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Gjon's Tears".

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers

Варто знати Австралійка переспівала пісню Go_A для Євробачення-2021: відео

Додамо, разом з іншими українськими зірками Джамала коментувала перший півфінал Євробачення-2021. Тоді вона лаконічно висловилася про виступ гурту Go_A: "Молодці! Дуже круто". Натомість Олександру Пономарьову солістка здалася "достатньо суворою". Разом з тим Джамала вважала, що фіналу варті представники Мальти, Австралії та Ізраїлю.