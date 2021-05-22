Уже сегодня отгремит большой финал международного песенного конкурса. Сцену Роттердама будут зажигать представители 26 стран: по 10 финалистов, 5 стран-основательниц и страна-победитель Нидерландов.

Стоит знать Песня Go_A для Евровидения-2021 взлетела на 5 строчку мирового рейтинга Spotify

В полуфиналах 4 участницы Евровидения-2021 предстали в очень похожих образах – блестящих серебристых миниюбках с бахромой. Они не будут менять наряды, а значит, продемонстрируют такие же аутфиты в финале.

Молдавия

Представительница Молдовы Наталья Гордиенко выступит в платье с глубоким вырезом к животу, которое соединит с серебристыми босоножками. Отметим, что наставницей Гордиенко является российский певец Филипп Киркоров, который готовил очень похожую постановку для Ани Лорак на Евровидение несколько лет назад.

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Мальта

Лидер букмекерских прогнозов зажжет сцену в платье на длинный рукав и с откровенным декольте, которое соединит с блестящими ботфортами на высоком каблуке.

Албания

Участница конкурса также продемонстрирует похожий look в платье-боди.

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Кипр

Артистка Елена Цагрина наденет более откровенное блестящее одеяние с бахромой, прозрачными вставками и большим количеством стразов. Отметим, что звезду подозревают в плагиате песни для Евровидения.