Любимец публики, который и сам пытался покорить сцену Евровидения-2003, высказал экспертное мнение о представителе Украины на нынешнем песенном конкурсе – этнофольк группе Go_A. Александр Пономарев не стал оценивать шансы коллектива на победу на Евровидении-2021, однако высказался о самом выступлении.

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В общем, номер Go_A на песню SHUM ему понравился. Музыкант раскритиковал лишь образ солистки группы Екатерины Павленко, которая показалась ему слишком суровой. В финале артист посоветовал ей улыбнуться хотя бы тогда,"когда все закончилось".

Я понимаю, что это такой стиль, и так нужно было поступать по замыслу, но мне так хотелось сказать: "Улыбнись хотя бы в конце". Она была достаточно строга,

– заметил Александр Пономарев.

"Выступление было хорошее, они спели так, как смогли, – лучше всего. Само шоу, по-моему, неплохое", – отметил певец.

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Вместе с тем Александр Пономарев заявил, что предсказать, кто окажется в тройке лидеров, рано. По его мнению, если в гранд-финале будет звучать много быстрых треков, то на лирику больше будут обращать внимание. В таком случае "наша песня немножко нивелируется".

Добавим, что абсолютным фаворитом певца есть группа Maneskin с песней Zitti e buoni, который на Евровидении-2021 представляет Италию. В его победе уверены и букмекеры.

"Я думаю, что итальянец в этом году выиграет. Он просто другой. Он не делает большую ставку на шоу, а просто делает свое дело – выходит и работает", – пояснил Пономарев.