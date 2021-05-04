После Пасхальных праздников Джамала отправилась к стилисту, который помог расплести африканские косички. Дерзкая прическа очень нравилась артистке, однако она была вынуждена изменить ее значительно быстрее, чем планировала.

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Еду расплетать косы. Так привыкла к ним, но, к сожалению, нужно расплести,

– поделилась знаменитость.

За 3 часа звезда опубликовала новое селфи из автомобиля, на котором показала волосы после расплетения африканских косичек. Они были очень объемными и непослушными, торчали в разные стороны.

С такой прической Джамала сравнила себя с американской певицей в стиле диско Глорией Гейнор и даже записала видео под ее знаменитую песню I will survive.



Джамала расплела африканские косички / Фото из инстаграма певицы

Напомним, Джамала кардинально изменила прическу почти три недели назад. Тогда стилист колдовала над волосами звезды целых 7часов. С новым имиджем она успела отдохнуть в солнечном Египте и спеть в суперфинале "Голоса страны".