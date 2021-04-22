Джамала ежедневно радует поклонников новыми публикациями. Она отправилась в солнечный Египет, где наслаждается отдыхом на берегу моря и принимает солнечные ванны. Звезда поразила поклонников новым образом.

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Новые фото Джамалы из Египта

Накануне премьеры нового альбома, которая состоится 23 апреля, артистка опубликовала серию новых фото. Джамала позировала в живописной локации Египта, где предстала перед камерой в красивом аутфите.

На фото певица изображена в коротком коричневом платье с откровенным декольте. Также внимание привлекает то, что она не надела нижнего белья. Среди аксессуаров образ Джамалы дополнили стильные серьги и подвески. Волосы заплетены в длинные тонкие косички, спадали на плечи. На лице знаменитость не делала макияж, продемонстрировала натуральную красоту.

Такой образ получился очень гармоничным и подходил исполнительнице. А довершил его безупречный золотистый загар.

Молчать – это не про нас! Я – гром, вы – волна. Держала в себе все время, но уже отпустила,

– загадочно написала в публикации Джамала.

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В комментариях подписчики знаменитости оставляют в ее адрес много приятных слов.