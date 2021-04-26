В суперфинале "Голоса страны", который состоялся 25 апреля, выступила приглашенная гостья Джамала. В свое время она тоже была звездным тренером вокального проекта.

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Недавно артистка представила клип на песню "Вірю в тебе", в котором показала сыновей и мужа. Теперь она эмоционально спела лирический трек вживую.

На сцене "Голоса страны" Джамала появилась в стильном белом костюме – коротком атласном топе с объемными рукавами и брюках палаццо с высокой талией. Фантастический образ певицы завершили эффектный макияж с блестящими тенями и новая прическа.

Джамала – Вірю в тебе: смотрите видео с суперфинала "Голоса страны"