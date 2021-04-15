Джамала поделилась серией кадров, где предстала в новом образе на личной странице. Каре украинская певица сменила на длинные тонкие косички в африканском стиле. Знаменитость призналась, что на весь процесс создания новой прически у стилиста ушло 7 часов, но зато эти косы можно будет носить до конца лета.

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Образ Джамалы

Артистка устроила фотосессию, где предстала в трендовом аутфите. Она позировала на красном бескаркасном кресле, уверенно глядя в объектив.

Джамала предстала перед камерой в бежевом топе, черно-белой клетчатой рубашке с разнообразными нашивками и в черных рваных джинсах.

Смелый наряд певица соединила с белыми кедами с цветными шнурками. Look дополняла также золотая тонкая цепочка с подвеской. Новая прическа и стильная одежда делали образ Джамалы молодежным и дерзким.

Завершением аутфита стал легкий макияж. Звезда подчеркнула глаза массивными черными стрелками и накрасила губы бежевым блеском.

В любой непонятной ситуации меняй прическу, – написала Джамала о своем новом look.

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Реакция сети

Поклонники с восторгом прокомментировали обновленный стиль Джамалы. Практически все положительно отзываются о ее прическе и образе: