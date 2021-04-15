Джамала поделилась серией кадров, где предстала в новом образе на личной странице. Каре украинская певица сменила на длинные тонкие косички в африканском стиле. Знаменитость призналась, что на весь процесс создания новой прически у стилиста ушло 7 часов, но зато эти косы можно будет носить до конца лета.
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Образ Джамалы
Артистка устроила фотосессию, где предстала в трендовом аутфите. Она позировала на красном бескаркасном кресле, уверенно глядя в объектив.
Джамала предстала перед камерой в бежевом топе, черно-белой клетчатой рубашке с разнообразными нашивками и в черных рваных джинсах.
Смелый наряд певица соединила с белыми кедами с цветными шнурками. Look дополняла также золотая тонкая цепочка с подвеской. Новая прическа и стильная одежда делали образ Джамалы молодежным и дерзким.
Завершением аутфита стал легкий макияж. Звезда подчеркнула глаза массивными черными стрелками и накрасила губы бежевым блеском.
В любой непонятной ситуации меняй прическу, – написала Джамала о своем новом look.
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Реакция сети
Поклонники с восторгом прокомментировали обновленный стиль Джамалы. Практически все положительно отзываются о ее прическе и образе:
- "Класс! Вам очень идет";
- "Очень красиво, необычно";
- "Тебе подходят косички";
- "Огонь";
- "Какая стильная";
- "Очень удачный образ";
- "Супер".