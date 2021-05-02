Джамала опубликовала очередную серию стильных кадров на личной странице. Она покорила сеть новым сообщением. Звезда всегда тщательно подбирает образы, а потому выглядит безупречно на каждом мероприятии.

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Образ Джамалы

Знаменитость позировала перед камерой в аутфите, который прекрасно подойдет для весенней прогулки. Звезда предстала в белоснежном топе с объемными рукавами и стильных голубых джинсах, которые подчеркивали похудевшую фигуру.

Наряд певица соединила с бежевыми кожаными ботинками на массивной подошве. Джамала дополнила образ лаконичными аксессуарами: тонким серебряным браслетом на руке и цепочкой с подвеской на шее.

Джамала распустила афрокосы и сделала легкий макияж на лице. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.

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В комментариях под публикацией знаменитость засыпали комплиментами. Поклонники отмечают, что новая прическа артистки очень ей идет: