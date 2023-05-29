Джамала впервые прокомментировала скандальный разрыв с продюсером: "Не входит в этические рамки"

Два года назад Джамала ушла от продюсера Игоря Тарнопольского. Между ними разразился скандал, который, как выяснилось, тянется до сих пор. Артистка призналась, что они судятся.

Директор лейбла Enjoy Records Игорь Тарнопольский был продюсером Джамалы 11 лет. В июне 2021-го она разорвала сотрудничество и полностью изменила менеджмент, а он обвинил ее в манипуляциях и шантаже. Это до сих пор трудная тема для певицы.

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Джамала прокомментировала скандальный разрыв с продюсером

Это очень трудная для меня тема. Так как мы разошлись с Игорем, это не входит ни в какие ни этические, ни профессиональные рамки вообще. К сожалению. Так долго работать, и с моей стороны я пыталась сделать акценты только на хороших кейсах, которые у нас были. И они были,

– коротко прокомментировала Джамала.

Она также добавила, что точку в скандале не поставили, он продолжается уже в судебном порядке.

Что известно о разрыве Джамалы с продюсером

В августе с ютуб-канала Джамалы исчезли все клипы за последние три года. В сети предполагали, что это дело рук ее экс-продюсера Игоря Тарнопольского.

Через несколько дней певица опровергла слухи и заявила, что в июне этого года полностью изменила менеджмент, поэтому восстанавливает доступ к своему ютубу.

Сам Игорь Тарнопольский намекал на шантаж и манипуляции со стороны Джамалы. Более того, он обижался на экс-подопечную за то, что после 11 лет работы она ушла от него резко и без предупреждений, но уверял, что никогда не причинит вреда ее проекту и не будет запрещать исполнять песни, написанные в сотрудничестве.

"Как и в любом разводе, обе стороны где-то недовольны тем, как это было", – заключал Игорь Тарнопольский.