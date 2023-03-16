Об украинском певце LAUD (Владислав Каращук) практически не слышали после дисквалификации из Национального отбора в начале 2022 года. Артист впервые объяснил, почему исчез из медиапространства и не выпускал новые треки.

К теме В сети вирусится песня "Гопак" о "хорошей украинке": ее жестко критикуют за шароварщину

LAUD разорвал сотрудничество с продюсером

LAUD неожиданно признался, что его бросил продюсер – он уехал за границу, где находится с семьей. Из-за расстояния они почти перестали контактировать, поэтому сейчас оба работают над тем, чтобы расторгнуть контракт.

Последний год – полтора не было новых релизов, потому что прекратил сотрудничество с продюсером. Он уехал за границу и бросил меня, я бы так сказал. Не было никакой поддержки от него, помощи. Я вообще не знал, какие у него планы. Просто через две недели он позвонил и сказал, что он за границей, в Польше, и возвращаться не собирается.

Подписанный контракт определенно завязал артисту руки – он не мог презентовать треки без продюсера, хотя в планах хотел выпустить песню еще в мае прошлого года.

"Он говорил мне: "давай пиши новые треки, присылай и будем что-то выпускать". У нас есть и был подписан контракт, мы прямо сейчас работаем над тем, чтобы юридически эту ситуацию закрыть. Этот вопрос до сих пор не закрыт, и именно из-за этого у меня не было возможности выпускать новые релизы весь прошлый год. У меня был такой условный запрет на выпуск новых песен. В контракте есть такое условие, что артист не может выпускать релизы без продюсера".

Подкаст с LAUD и Дианой Глостер: смотрите видео онлайн

Обижен ли LAUD на своего продюсера

Певец поделился, что не держит зла на своего наставника. Но считает, что мог бы добиться большего, если двигался другим способом.

"Обиды не осталось, но есть неприятные ощущения. Мое мнение таково, что музыка могла бы работать гораздо лучше и на более широкую аудиторию, но она не работала из-за пробелов в системе работы: это не очень качественная работа команды, когда никто не получает нормальных денег за свою работу и нет креативности, для того чтобы монетизировать проект".

LAUD признался, что пытался наладить сотрудничество с продюсером еще до вторжения, но война внесла коррективы, так что он остался один. В таких обстоятельствах певец осознал, что многое может делать самостоятельно. Сейчас он благодарен наставнику за опыт.

Я очень благодарен своему продюсеру за многие моменты. Первые годы мы сделали многое продуктивное, выпустили самые известные песни. Я благодарен ему за знакомство с новыми людьми, благодарен за наставления и за то, что он поверил в меня в самом начале карьеры.

Напомним, LAUD через несколько часов после объявления финалистов Нацотбора на Евровидение-2022 был дисквалифицированный с конкурса из-за того, что его песня оказалась в 2018 году. Но недавно артист вернулся в музыкальную карьеру – у него вышло два новых трека: Stop The War и "Не питай".