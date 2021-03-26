В 2016 году певица Джамала представила Украину на международном песенном конкурсе Евровидение и одержала победу. С тех пор ее карьера набрала безумные обороты, что очень сказалось на гонорарах. За одну песню артистка могла заработать 50 тысяч евро.

Джамала дала короткое интервью обладательнице титула "Мисс Украина" Александре Кучеренко, в котором рассказала о музыкальной карьере и творческих взлетах. Не секрет, что победа на Евровидении-2016 принесла певице признание и народную любовь, а вместе с тем и заоблачные гонорары.

К теме Джамала сообщила свой вес после 1,5 месяца диеты

Сколько Джамала зарабатывала после победы на Евровидении-2016

Знаменитость призналась, что несколько лет назад могла получить 50 тысяч евро (более 1,5 миллиона гривен на сегодня) всего за одну песню! Она помнит, что самый большой гонорар имел частный концерт, на котором пела только для одной семьи. Правда, сумму артистка вспомнить не смогла.

Я не помню сумму, я помню день. Там была просто одна семья. И они хотели слушать мою музыку. Для меня это было – вау, волосы дыбом. И еще дали деньги,

– рассказала Джамала.

Она добавила, что гонорары "потом понемногу утихли", однако не рассекретила, насколько меньше зарабатывает сейчас. Кроме того, певица поделилась, что даже после победы на Евровидении нервничает перед каждым выходом на сцену.

"Все думают: "Ты же певица, ты не этого не должна бояться". Каждый раз делаю шаг, замираю, уже на сцене страшно", – поделилась исполнительница.

Могла ли бы Джамала снова победить на Евровидении

Певица уверена, что смогла бы во второй раз покорить международный конкурс с песней из нового альбома "Мы". Это трек Like a Hero.

Кого Джамала считает самыми талантливыми певицами в Украине

Самыми талантливыми украинскими певицами, по мнению Джамалы, являются фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, TAYANNA и вокалистка из группы "Один в каноэ" Ирина Швайдак. К слову, экс-солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская также считает Санину лучшей певицей в Украине.

Полное интервью Джамалы: смотрите видео онлайн