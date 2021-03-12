Певица Джамала выпустила первый альбом после рождения второго сына Селим-Гирая, которому скоро исполнится девять месяцев. Он получил название "Мы" и собрал восемь лирических песен, большинство из которых публика услышала впервые.

В пятницу, 12 марта, состоялась долгожданная премьера нового альбома Джамалы, на который слушатели ждали еще в прошлом году, однако из-за рождения второго сына и вспышки коронавируса певица отложила творчество на второй план. Альбом "Мы" уже доступен на всех платформах.

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Джамала выпустила новый альбом "Мы"

В инстаграме артистка представила новую работу и пикантную обложку пластинки, для которой позировала в золотистой кожанке на голое тело. Она призналась, что в альбом "Мы" вложила всю себя и посвятила его поклонникам и семье.

"Мы – это новая я! Мы – это о тебе, обо мне, о нас вместе! Мы – это моя семья! Мы – это мой музыкальный бэкграунд. Желание в течение моего пути выполнять живую музыку, наполненную еще и другими музыкантами, их виртуозностью. И в этом все мы! Мы – это о нежности. Мы – это о дерзости смыслов. Мы – это когда вырос, но не повзрослел, а сохранил в себе детскую способность подглядывать за историями и бесконечно вдохновляться", – высказалась артистка.

Молчать – это не про нас! Я – гром, вы – волна. Держала в себе все время, и уже отпустила. Мои лучшие, мои, мои, мои! Это альбом о вас, альбом для вас,

– отметила Джамала.

Добавим, что в альбом "Мы" вошла новая лирическая песня Джамалы "Вдячна", премьера которой состоялась в конце февраля. Ранее звезда сообщала, что по случаю выхода пластинки отправится в масштабный тур по Украине и миру, однако пока неизвестно, когда ей получится реализовать этот замысел, ведь эпидемия коронавируса набирает новые обороты.

Песни с альбома Джамалы "Мы":

Вірю в тебе

Вдячна

Ми

Сила

Вогонь і вода

Загадка

Кохаю (feat. Jah Khalib)

Like a Hero

Альбом Джамалы "Мы": слушайте онлайн