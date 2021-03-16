После распада группы "НеАнгелы" Слава Каминская планирует начать сольную карьеру и уже готовится к премьере первого хита. Перед громким стартом артистка рассказала, кого считает лучшей певицей в Украине. По мнению звезды, это фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Вскоре в украинском шоу-бизнесе появится новая сольная исполнительница, давно известная публике. В инстаграм-сторис Слава Каминская рассказала, что теперь мир услышит о ней не как о солистке дуэта "НеАнгелы", а как о певице SLAVA KAMINSKA. Знаменитость стала гостьей программы "29 вопросов от Люкс ФМ" и рассказала Славе Демину о будущей карьере и назвала имя любимой украинской певицы.

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Слава Каминская назвала лучшую певицу в Украине

Несмотря на то, что Слава Каминская имеет теплые дружеские отношения со многими популярными коллегами и никогда не попадала в громкие скандалы с представителями шоу-биза, она без колебаний назвала имя лучшей украинской певицы. По мнению экс-участницы группы "НеАнгелы", это Юлия Санина. Она обожает песни коллектива The Hardkiss и слушает их повсюду.

Лучшая певица в Украине – Юлия Санина. Я слушаю все их песни, у меня The Hardkiss на повторе. Она талантливая, красивая, работоспособная,

– объявила Слава Каминская.

Как выяснилось, артистки сблизились еще во время беременностей пять лет назад, когда Слава носила под сердцем дочь Лауру, а Юлия – первенца Даниила. Каминская заявила, что с радостью спела бы с фронтвумен The Hardkiss в дуэте, если она не будет против.

Стоит добавить, что знаменитость не впервые открыто заявляет о своей привязанности к Юлии Саниной. Они участвовали в одном сезоне "Танцев со звездами", и после вылета бывшая солистка "НеАнгелов" назвала коллегу чемпионкой и заявила, что отдала бы победу именно ей.

Слава Каминская о конкурентках в шоу-бизнесе

Вскоре сольная артистка SLAVA KAMINSKA выпустит первую песню "911". Звезда убеждена, что публика оценит трек, так как у нее нет конкуренток в украинском шоу-бизнесе. Она считает, что ни Тина Кароль, ни Надя Дорофеева не смогут завоевать внимание большего количества слушателей, чем она.

"У меня нет конкурентов. Они блондинки, а я рыжая. Поэтому у меня отдельная ниша", – уверенно ответила Слава Каминская.

Звезда добавила, что перекрашивать волосы и менять имидж не планирует, потому что рыжий – это ее естественный цвет. Она пошутила, что в ней хотя бы что-то должно быть естественным.

Полное интервью Славы Каминской: смотрите видео онлайн