2016 року співачка Джамала представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення і здобула перемогу. Відтоді її кар'єра набрала шалених обертів, що дуже позначилося на гонорарах. За одну пісню артистка могла заробити 50 тисяч євро.

Джамала дала коротке інтерв'ю володарці титулу "Міс Україна" Олександрі Кучеренко, в якому розповіла про музичну кар'єру та творчі злети. Не секрет, що перемога на Євробаченні-2016 принесла співачці визнання та народну любов, а разом з тим і захмарні гонорари.

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Скільки Джамала заробляла після перемоги на Євробаченні-2016

Знаменитість зізналася, що кілька років тому могла отримати 50 тисяч євро (понад 1,5-мільйона гривень на сьогодні) всього за одну пісню! Вона пам'ятає, що найбільший гонорар мала за приватний концерт, на якому співала лише для однієї сім'ї. Щоправда, суму артистка пригадати не змогла.

Я не пам'ятаю суму, я пам'ятаю день. Там була просто одна сім'я. І вони хотіли слухати мою музику. Для мене це було – вау, волосся дибки. І ще й дали гроші,

– розповіла Джамала.

Вона додала, що гонорари "потім потрохи втихли", проте не розсекретила, наскільки менше заробляє зараз. Крім того, співачка поділилася, що навіть після перемоги на Євробаченні нервує перед кожним виходом на сцену.

"Всі думають: "Ти ж співачка, ти не маєш цього боятися". Кожен раз роблю крок, завмираю, вже на сцені нестрашно", – поділилася виконавиця.

Чи могла б Джамала знову перемогти на Євробаченні

Співачка впевнена, що змогла б вдруге підкорити міжнародний конкурс з піснею з нового альбому "Ми". Це трек Like a Hero.

Кого Джамала вважає найталановитішими співачками в Україні

Найталановитішими українськими співачками, на думку Джамали, є фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, TAYANNA та вокалістка з гурту "Один в каное" Ірина Швайдак. До слова, екссолістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська також вважає Саніну найкращою співачкою в Україні.

Повне інтерв'ю Джамали: дивіться відео онлайн