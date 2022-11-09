Джамала честно призналась, хотела ли в жюри Нацотбора Евровидения-2023

Певица Джамала, которая принесла Украине победу на Евровидении-2016, уже в шестой раз будет судить Национальный отбор. Она честно призналась, что не надеялась выиграть в народном голосовании, но якобы рада, что украинцы выбрали именно ее.

На днях Общественное объявило, что в жюри Нацотбора на Евровидение-2023 будут Тарас Тополя, Юлия Санина и Джамала. Она единственная из тройки уже выбирала конкурсанта от Украины, но все равно чувствует большую ответственность. Как выяснилось, с победой ее поздравил музыкальный продюсер отбора Дмитрий Шуров, в то время как сама артистка скорее удивилась, чем обрадовалась.

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Хотела ли Джамала в жюри Нацотбора Евровидения-2023

Для меня это большая ответственность. Я и сама не знала, мне рассказали из соцсетей, что я уже в шестой раз буду сидеть в жюри. Я не ожидала, что это будет так долго. И не планировала, если честно,

– прокомментировала Джамала.

Она уже созванивалась с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной, чтобы, пожалуй, обсудить план действий на Нацотбор Евровидения-2023, тогда как с лидером "Антител" еще не связывалась.

"Мы с Юлей уже поговорили, с Тополей – еще нет", – добавила Джамала.

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