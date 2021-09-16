Джамала приобрела земельный участок под Киевом, – СМИ

По информации журналистов, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала приобрела земельный участок под Киевом. По соседству расположены дома Монатика, Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, Елены Шоптенко, Анастасии Приходько.

Немало знаменитостей пытаются бежать за город и построить имения в уютной местности. Похоже, что к этим известным людям присоединилась и певица Джамала.

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Джамала приобрела землю под Киевом

Журналисты канала "Новости.LIVE" сообщают, что артистка приобрела земельный участок размером 1200 квадратных метров в селе Крюковщина, расположенный в 15 минутах езды от Киева. Согласно выписке из Государственного земельного кадастра, Джамала владеет этой землей с октября 2020 года.

Сейчас исполнительница не рассказывает о приобретении участка и планах по строительству. Земля, которая по документам принадлежит ей, сейчас похожа на поле.

Имения украинских звезд

Гайтана живет в роскошной двухэтажной вилле в селе Иванковичи под Киевом.

Дзидзьо в Киеве приобрел апартаменты бизнес-класса за более чем миллион гривен.

Елена Кравец живет в элитном коттедже, который расположен на Левом берегу Киева, на Осокорках.

Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" в 15 километрах от Киева, в поселке Березовка.

Потап и Настя Каменских построили двухэтажный дом в итальянском стиле в поселке Романкив, недалеко от Конча-Заспы.