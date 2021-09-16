Джамала приобрела земельный участок под Киевом, – СМИ
Источник:ютуб-канал "Новини.LIVE"
По информации журналистов, украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала приобрела земельный участок под Киевом. По соседству расположены дома Монатика, Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, Елены Шоптенко, Анастасии Приходько.
Немало знаменитостей пытаются бежать за город и построить имения в уютной местности. Похоже, что к этим известным людям присоединилась и певица Джамала.
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Джамала приобрела землю под Киевом
Журналисты канала "Новости.LIVE" сообщают, что артистка приобрела земельный участок размером 1200 квадратных метров в селе Крюковщина, расположенный в 15 минутах езды от Киева. Согласно выписке из Государственного земельного кадастра, Джамала владеет этой землей с октября 2020 года.
Сейчас исполнительница не рассказывает о приобретении участка и планах по строительству. Земля, которая по документам принадлежит ей, сейчас похожа на поле.Напомним, Джамала с мужем и двумя сыновьями живет в трехкомнатной квартире, которую ей подарил мэр столицы Виталий Кличко после победы на Евровидении-2016
Имения украинских звезд
- Гайтана живет в роскошной двухэтажной вилле в селе Иванковичи под Киевом.
- Дзидзьо в Киеве приобрел апартаменты бизнес-класса за более чем миллион гривен.
- Елена Кравец живет в элитном коттедже, который расположен на Левом берегу Киева, на Осокорках.
- Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" в 15 километрах от Киева, в поселке Березовка.
- Потап и Настя Каменских построили двухэтажный дом в итальянском стиле в поселке Романкив, недалеко от Конча-Заспы.