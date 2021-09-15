64-летний Павел Зибров впервые показал публике свои владения. Он не стал пускать журналистов в дом и провел экскурсию только по двору.

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Поэтому двухэтажное имение народного артиста выполнено в аристократическом стиле – с колоннами, балконом и террасой. Прямо перед входом расположен фонтан, который супруги 18 лет назад привезли из Италии. По словам Зиброва, ночью он еще и подсвечивается. Украшением двора является звездная аллея гортензий.

У нас есть кусты от Белоножков, Таи Повалий, Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Марина отвечает за эти кусты. Где розы у нас, мы называем Швейцарией,

– рассказал Павел Зибров.

Возле дома есть огромный бассейн. Правда, в нем звездная семья купается редко, потому что летом он нагревается до 31 градуса.

"Невозможно купаться. Доливаем сейчас холодную воду, скважина есть", – делится певец.



Имение Павла Зиброва под Киевом / Скриншот с видео

Звездная аллея гортензий возле имения Павла Зиброва / Скриншот с видео

Бассейн возле имения Павла Зиброва / Скриншот с видео

За белоснежным имением Павла Зиброва – огород, на который он не пускает жену Марину. Выращивать огурцы, кабачки, малину, виноград, крыжовник, смородину, голубику ему помогает сторож Гена.

Впоследствии Павел Зибров показал свою гордость – пруд с черепахой, дикими утками и березами, которые он посадил 15 лет назад. На берегу озера расположена баня с бильярдом. Там он пишет хиты с коллегами Юрием Рыбчинским и Петром Магой.

Мы приезжаем поработать – написать песню или под заказ музыку. Это целый процесс: сходили в баньку, поиграли в бильярд. Нас здесь не трогают наши женщины, потому что мы занимаемся медитацией,

– поделился народный артист.

Озеро возле имения Павла Зиброва / Скриншот с видео

Баня возле имения Павла Зиброва / Скриншот с видео