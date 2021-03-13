В сети появилось видео роскошного поместья звездной четы Потапа и Насти Каменских. Знаменитости живут в доме под Киевом на территории 13,5 сотки земли.

Элитный дом супругов надежно охраняется. От посторонних людей его прячут 2 забора, патрули военизированной охраны, камеры видеонаблюдения и КПП на въезде.

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Отметим, что Потап и Настя обручились именно на территории дома. Тогда он находился в стадии строительства и рэпер решил признаться своей возлюбленной на месте их будущего дома.

Дом Потапа и Насти Каменских

Дом расположен в поселке Романков, неподалеку от Конча-Заспы. Влюбленные выбрали для своего гнездышка двухэтажное поместье, построенное в итальянском стиле.

На территории, которая по документам принадлежит Потапу, есть бассейн, большая зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. Интерьер дома имеет светлые тона. Артистка часто делится в сети фото и видео из поместья, где показывает, как организовано пространство в нем.

На первом этаже есть просторная кухня, столовая, гостиная и специальная зона для занятий спортом. На втором этаже у супругов есть большая спальня, гардеробная и ванная комната.

Элитный дом Насти Каменских и Потапа: смотрите видео онлайн

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