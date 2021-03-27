В субботу, 27 марта, старшему сыну певицы Джамалы Эмиру исполнилось 3 года. Родители устроили для именинника грандиозный праздник, пригласив его друзей и аниматоров. Мероприятие состоялось в стиле любимого мультика малыша "Щенячий патруль".

Артистка не скрывает сына от публики и часто делится семейными кадрами в социальных сетях. По случаю дня рождения старшего сына Эмира Джамала опубликовала трогательное сообщение, показав утреннее празднование в кругу его друзей.

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Как Джамала отпраздновала 3-летие сына

Певица публично поздравила малыша с днем рождения. Она призналась, что Эмир вырос очень быстро, ей не верится, что ему уже целых три года. Артистка поделилась с фанами трогательной историей, рассказав, что мальчик уже в детском возрасте защищает ее и заботится о ней.

Мой дорогой, тебе за каждый день благодарна! Я не знаю как, но тебе уже три года! Вчера, когда укладывала тебя спать, ты сказал: "Анашка, я тебе никогда не сделаю больно". Мне нечего добавить еще. Благодарна,

– с любовью написала Джамала.

На праздновании дня рождения Эмира появилась не только его звездная мама, но и отец и младший брат. Они пригласили на детскую вечеринку аниматоров в костюмах героев мультика "Щенячий патруль" и подготовили большой тематический торт со свечкой в виде цифры 3. Джамала призналась, что ее сын в восторге от мультфильма про отважных щенков, поэтому "Щенячий патруль" у них всюду, даже на носках.

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Добавим, на днях младшему отпрыску Джамалы Селим-Гирею исполнилось 9 месяцев. Тогда певца показала, как проводит вечера с мужем и сыновьями. Она опубликовала чувственное домашнее видео, на котором впервые не стала скрывать лицо Селима.