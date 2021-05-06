Во время прогулки по столице Джамала успела выпить кофе в заведении своего мужа Бекира и сделать множество новых фото в дерзком повсеместном образе. Она подобрала короткий топ оливкового цвета, который скомбинировала с джинсами клеш и массивными белыми кроссовками.

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В кадре певица обольстительно засветила подтянутый животик, который удалось вернуть после вторых родов, лишь через три месяца тренировок и правильного питания. Топ и джинсы Джамала дополнила длинным тренчем кремового цвета и бело-красной кепкой.

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Из аксессуаров звезда выбрала стильные солнцезащитные очки, серьги-кольца и цепочку на шею, а волосы собрала в хвост. Джамала зарядила позитивом почти 900-тысячную аудиторию поклонников, ведь на протяжении съемки улыбка не сходила с ее лица. Фолловеры были восхищены не только ее искренностью, но и безупречным видом:

"Реально красавица! Пора уже брать премию "Самая красивая. Viva 2021". У вас действительно, замечательный вид;

"Супер выглядите";

"Вы стали очень стильной, раньше не всегда понимала ваши наряды, но сейчас просто из журнала. Фигура супер".

Отметим, результатом похудения Джамала щеголяет не впервые, ранее она показывала, как занимается спортом в коротких шортах и топе.