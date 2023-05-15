Джамала призналась, как обманула организаторов Евровидения для поддержки Украины: "Скрывала это"
Источник:Джамала
Певица Джамала, вместе с другими украинскими звездами открывала финал Евровидения-2023. Теперь она рассказала правду о подготовке к шоу. Звезда призналась, что имела определенный замысел, поэтому обманывала организаторов конкурса.
Уже после завершения Евровидения исполнительница рассказала подписчикам в Instagram, какой сам был ее план. Оказалось, что Джамала просто очень хотела поддержать Украину, но боялась, что эту часть вообще вырежут из эфира.
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Потому украинская певица до последнего скрывала от организаторов, что она задумала сделать в финале своего номера.
Когда Джамала вышла на сцену и исполнила свою песню "1944", которая принесла ей победу на Евровидении-2016, она прокричала со сцены в Ливерпуле призыв: "Слава Украине! Героям слава!".
По ее словам, на Евровидении-2023 она беспокоилась, чтобы этот кусок не вырезали из эфира. "На всех прогонах скрывала финал песни. Волновалась, что вырежут", – поделилась Джамала.
Джамала рассказала о своем замысле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Но, несмотря на переживания певицы, организаторы поддержали ее и не стали вырезать этот момент из эфира. "Спасибо, UK, что оставили в эфире", – написала звезда в соцсетях.
Джамала рассказала о своем замысле / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Заметим, во время парада флагов выступали украинские звезды Евровидение – Джамала, Go_A, Тина Король. Они исполняли песни, с которыми в свое время представляли страну. А сцену открыли прошлогодние победители Kalush Orchestra.
Что известно о финале Евровидения
- Грандиозный финал Евровидения-2023 прошел в субботу, 13 мая. Песенный конкурс должен был проходить в Украине, но из-за войны проходил от имени Украины в Великобритании.
- Стену финала конкурса покоряло 26 стран – по 10 участников из первого и второго полуфиналов, представители страны-победителя в прошлом году (Украина) и представители стран-основательниц "Большой пятерки" – Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии.
- Победительницей Евровидения-2023 седьмой раз стала Швеция – ее представительницей во второй раз была певица Лорин. Впервые она приняла участие в конкурсе в 2012 году и принесла стране победу.
- Украину представила группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Музыканты заняли 6 место, получив 243 балла.