Американский артист Джастин Тимберлейк публично извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон. Певца ранее обвинили в сексизме и мизогинии. Он признал, что "потерпел неудачу".

Известный американский певец Джастин Тимберлейк публично извинился перед бывшей девушкой и артисткой Бритни Спирс и Джанет Джексон.

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Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон

Звезда опубликовал сообщение, где объяснил, что видел все комментарии, теги и сообщения с обращениями к нему. Он написал, что ему очень жаль, что некоторые его действия способствовали возникновению проблем, а высказывания были неправильными.

Я понимаю, что потерпел неудачу в эти моменты и во многих других, и получил выгоду от системы, которая оправдывает женоненавистничество и расизм. Я особенно хочу извиниться перед Бритни Спирс и Джанет Джексон, потому что я забочусь об этих женщинах и уважаю их, и я знаю, что "провалился",

– признался Джастин Тимберлейк.

Артист добавил, что индустрия – несовершенна. Она зачастую, по мнению певца, имеет привилегии для мужчин и дает им больше возможностей для успеха. Джастин отметил, что ему не нужно было игнорировать эти проблемы. Но он будет пытаться становиться лучше.

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За что извиняется Джастин Тимберлейк

Извинения певца связаны с событиями, которые произошли около 15-20 лет назад.