Джастин Тимберлейк публично извинился перед Бритни Спирс
Американский артист Джастин Тимберлейк публично извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон. Певца ранее обвинили в сексизме и мизогинии. Он признал, что "потерпел неудачу".
Источник:Variety
Известный американский певец Джастин Тимберлейк публично извинился перед бывшей девушкой и артисткой Бритни Спирс и Джанет Джексон.
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Джастин Тимберлейк извинился перед Бритни Спирс и Джанет Джексон
Звезда опубликовал сообщение, где объяснил, что видел все комментарии, теги и сообщения с обращениями к нему. Он написал, что ему очень жаль, что некоторые его действия способствовали возникновению проблем, а высказывания были неправильными.
Я понимаю, что потерпел неудачу в эти моменты и во многих других, и получил выгоду от системы, которая оправдывает женоненавистничество и расизм. Я особенно хочу извиниться перед Бритни Спирс и Джанет Джексон, потому что я забочусь об этих женщинах и уважаю их, и я знаю, что "провалился",
– признался Джастин Тимберлейк.
Артист добавил, что индустрия – несовершенна. Она зачастую, по мнению певца, имеет привилегии для мужчин и дает им больше возможностей для успеха. Джастин отметил, что ему не нужно было игнорировать эти проблемы. Но он будет пытаться становиться лучше.
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За что извиняется Джастин Тимберлейк
Извинения певца связаны с событиями, которые произошли около 15-20 лет назад.
- Он встречался с Бритни Спирс, когда был подростком, с 1998 до 2002 года. После разрыва отношений Джастин Тимберлейк заявил, что звезда изменила ему. Он вложил эту историю в клипе Cry Me a River, где снялась девушка, очень похожая на Бритни. В ролике она изменяет артисту за его спиной. Разгорелся скандал, из-за которого к Бритни Спирс начали относиться не слишком дружелюбно. Но после выхода фильма об артистке, певца засыпали негативными комментариями.
- Перед Джанет Джексон Тимберлейк провинился в 2004 году на Супербоуле. Он оттащил ее одежду, порвав его и таким образом обнажив грудь Джанет. Тогда Джастин заявил, что наряд звезды был неудачным и сумел оправдаться, тогда как на Джексон повалилась критика.
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