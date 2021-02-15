Американская модель Кендалл Дженнер в День святого Валентина официально заявила о своих отношениях с баскетболистом Девином Букером. Вместе с любимым она опубликовала фото в сети, которое смогли увидеть 150 миллионов поклонников.

На новом фото с любимым в инстаграм-сторис, лицо которого решила прикрыть, модель разместила "емоджи" в форме белого сердца.

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Кендалл Дженнер показала своего бойфренда

Звезда подиумов и реалити-шоу редко демонстрировала публике своих бойфрендов, однако, с баскетболистом, похоже, у нее все серьезно. Пару сфотографировали на кухонной стойке, где спортсен обнял и положил ее, пока девушка искренне улыбалась. Впервые Кендалл официально заявила об отношениях с Девином.



Кендалл Дженнер и Девин Букер / Фото з инстаграм-сторис Кендалл Дженнер

У обеих сторон нет больших ожиданий или безумных обязательств. Они стали намного ближе, но график Кендалл особенно загружен, и Девин это прекрасно понимает. Она также очень самостоятельная личность, и ей нравится проводить свободное время с семьей и друзьями, а также иметь свободное пространство,

– рассказал инсайдер издания Entertainment Tonight.

Стоит добавить, что первые слухи об отношениях ухаживания баскетболиста к модели появились в апреле 2020 года, однако у Кендалл всегда было много поклонников, особенно спортсменов. Вероятно, только ему Дженнер смогла сполна открыться и завязать роман.

С кем раньше встречалась Кендалл Дженнер?