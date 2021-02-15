Кендалл Дженнер впервые показала своего бойфренда: романтическое фото
Американская модель Кендалл Дженнер в День святого Валентина официально заявила о своих отношениях с баскетболистом Девином Букером. Вместе с любимым она опубликовала фото в сети, которое смогли увидеть 150 миллионов поклонников.
Источник:Elle US
На новом фото с любимым в инстаграм-сторис, лицо которого решила прикрыть, модель разместила "емоджи" в форме белого сердца.
К слову Alyona Alyona впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом: чувственная история любви
Кендалл Дженнер показала своего бойфренда
Звезда подиумов и реалити-шоу редко демонстрировала публике своих бойфрендов, однако, с баскетболистом, похоже, у нее все серьезно. Пару сфотографировали на кухонной стойке, где спортсен обнял и положил ее, пока девушка искренне улыбалась. Впервые Кендалл официально заявила об отношениях с Девином.
Кендалл Дженнер и Девин Букер / Фото з инстаграм-сторис Кендалл Дженнер
У обеих сторон нет больших ожиданий или безумных обязательств. Они стали намного ближе, но график Кендалл особенно загружен, и Девин это прекрасно понимает. Она также очень самостоятельная личность, и ей нравится проводить свободное время с семьей и друзьями, а также иметь свободное пространство,
– рассказал инсайдер издания Entertainment Tonight.
Стоит добавить, что первые слухи об отношениях ухаживания баскетболиста к модели появились в апреле 2020 года, однако у Кендалл всегда было много поклонников, особенно спортсменов. Вероятно, только ему Дженнер смогла сполна открыться и завязать роман.
С кем раньше встречалась Кендалл Дженнер?
- В 2011 году еще в школьный период с девушкой встречался Джулиан Свирский. Их отношения продолжались до 2013 года, пока его не обвинили в измене.
- В конце 2013 года Кендалл закрутила роман с Гарри Стайлзом из группы One Direction, но уже через полгода пара распалась.
- Впоследствии говорили, что Кендалл встречалась с Джастином Бибером в 2015 году, однако пара никаких отношений не комментировала.
- Летом 2017 года она началась встречаться с игроком НБА Блейком Гриффином, но уже весной 2018-го они расстались. В июне 2018-го она начала новые отношения с баскетболистом Беном Симмонсом, однако и с ним уже в мае 2019-го она разошлась.
Поделиться новостью