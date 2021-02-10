После выхода документального фильма о личной драме Бритни Спирс ее бойфренд Сэм Асгари уже во второй раз публично прокомментировал обнародованные факты. Мужчина встал на защиту певицы и выступил против ее отца, который уже 12 лет является официальным опекуном звездной дочери.

На днях в сети появился фильм Framing Britney Spears, производства издания The New York Times, в котором журналисты раскрыли скандальные подробности жизни легендарной артистки Бритни Спирс. 27-летний бойфренд певицы уже успел посмотреть фильм и во второй раз поделился впечатлениями с общественностью. Если в первый раз Сэм Асгари заговорил о поддержке и общем будущем со знаменитой возлюбленной, то теперь посвятил инстаграм-сторис ее отцу Джейми Спирсу.

Важно После выхода фильма о Бритни Спирс ее возлюбленный заговорил о совместном будущем с певицей

Бойфренд Бритни Спирс раскритиковал ее отца

Личный тренер выразил откровенное пренебрежение к опекуну Бритни Спирс. Он отметил, что мужчина пытается контролировать не только карьеру, финансы и личную жизнь дочери, но и отношения.

У меня ноль уважения к тому, кто пытается контролировать наши отношения и постоянно создает препятствия на нашем пути. По моему мнению, Джейми полный придурок,

– написал бойфренд звезды.

Сэм Асгари добавил, что он не будет выносить другие подробности на публику, ведь уважает их с Бритни Спирс приватность. Однако он отметил, что хочет выражать свое мнение открыто. Добавим, ранее фаны звезды предполагали, что Сэм Асгари на самом деле является телохранителем Бритни и работает "под прикрытием", а их четырехлетний роман – выдумка отца-опекуна Джейми Спирса.



Бритни Спирс с бойфрендом / Фото Instagram / @samasghari

Реакция Бритни Спирс на фильм Framing Britney Spears

Сама артистка завуалировано прокомментировала ленту Framing Britney Spears в своем твиттере. Она намекнула, что никакие факты не могут отразить ее настоящую жизнь и показать, какой она является по ту сторону экрана.

"Каждый человек имеет свою историю и свой взгляд на историй других людей! Помните, как бы мы не были уверены, что знаем о жизни человека, это ничто по сравнению с тем, какой она является в реальной жизни", – написала знаменитость.