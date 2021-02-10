Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал дело с опекунством над певицей. Через адвоката мужчина сообщил, что ситуация является волнующей из-за суда, который должен скоро состояться. Но отметил, что у него нет комментариев по вопросам опекунства.

После выхода фильма об известной американской певице Бритни Спирс Framing Britney Spears, сеть взорвалась новостями об артистке. Недавно отношения с Бритни прокомментировал ее бойфренд Сэм Асгари, а теперь публично высказался ее бывший муж Кевин Федерлайн.

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Кевин Федерлайн об опекунстве над Бритни Спирс

Кевин Федерлайн не выступил лично, но передал свои мысли через адвоката. По его словам, самым важным для бывшего возлюбленного звезды является спокойствие и счастье детей Бритни Спирс: 15-летнего Шона и 14-летнего Джейдена. После развода супругов дети остались с отцом.

Кевин чувствует, что ситуация сейчас крайне волнующая. Он верит, что суд вынесет постановление, которое защитит Бритни и ее имущество,

– поделился адвокат.

Стоит добавить, что в четверг, 11 февраля, должно состояться очередное заседание суда по опекунству над Бритни Спирс. Певица летом заявила, что не хочет, чтобы ее опекуном был отец. При этом она желает, чтобы этим делом занималась Джоди Монтгомери – ее помощница.

Однако Кевин Федерлайн не сообщил, кого считает лучшим опекуном для своей бывшей жены. Поэтому он отказался от комментариев по этому поводу.

"Что касается того, что происходит в вопросах опекунства, у него нет никаких комментариев по этому поводу. Он только заботится о том, чтобы, каким бы ни было решение, мальчики всегда были в безопасности и их интересы всегда следовали независимо от того, кто из их родителей находится под опекой", – сообщил адвокат Федерлайна.

Он добавил, что сейчас Кевин Федерлайн не имеет никаких связей с Джейми Спирсом. Для него главное – соблюдение интересов детей.