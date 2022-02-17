Дважды в одну реку не войдешь – хочет ли Wellboy поехать на Евровидение вместо Alina Pash
Источник:"Сегодня"
Антон Вельбой – один из тех артистов, кто мог бы заменить Alina Pash на Евровидении-2022. Однако артист заявил, что не хочет ворошить прошлое.
Победительница Национального отбора Евровидения-2022 Alina Pash дисквалифицирована. Wellboy высказался, готов ли заменить певицу в Италии.
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Заменит ли Wellboy Alina Pash
Wellboy признался, что даже не знал, что Alina Pash отказалась представлять Украину на Евровидении. Так как он теперь не планирует иметь дело с музыкальным конкурсом.
Я в шоке, что Алина Паш не поедет на Евровидение-2022. Я не слежу дальше за развитием событий. Для меня все прошло, и я оставляю все позади. Я готовлю новые релизы, альбом, материал. Зачем ворошить прошлое?
– заявил артист.
По мнению Wellboy, ему "вообще не очень интересны все скандалы, связанные с Евровидением".
"Все вообще достойны ехать на Евровидение. Что касается того, буду ли я участвовать в следующем году в Нацотборе, скажу, что: дважды в одну реку не войдешь", – поделился музыкант.
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Дисквалификация Alina Pash
- Из-за информации пограничников о том, что они не предоставляли Alina Pash документов о ее законном въезде в Украину, "Суспильне" решило не подписывать с артисткой соглашения и дождаться официального ответа.
- Хотя ГПСУ не подтвердила, но и не опровергла обвинения в сторону победительницы, Alina Pash решила снять свою кандидатуру с Евровидения.
- Оргкомитет Нацотбора тоже обнародовал документ о том, что дисквалифицирует знаменитость. Причина – предоставление ею недостоверной информации.
- 18 февраля состоится еще одно собрание Наблюдательного совета, на котором окончательно будет решена судьба Украины по поводу участия в Евровидении.