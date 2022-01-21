"Дважды коронованная": Анна Неплях подхватила коронавирус на отпуске в Мексике

"Мисс Украина Вселенная" только день назад вернулась из солнечного отпуска в Тулуме, Мексика, но заболела. Несмотря на то, что экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат, она повторно сдала ПЦР-тест, который показал уже положительный статус болезни.

Как поделилась Анна Неплях, недомогание она начала чувствовать во время перелета в Украину. Из-за сильного давления ей очень закладывало уши, а нос мешал хорошо дышать. Из-за этого она вообще не спала и прилетела в Киев совсем ослабленной. Она чувствовала, что заболела коронавирусом, но сомневалась, поскольку экспресс-тест был отрицательным в аэропорту.

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Мне кажется, что заболела, потому что нужно быть аккуратнее со своими желаниями. Весь декабрь я ныла, что как хорошо было бы иметь повод остаться дома и никуда не выходить. И я вот вспомнила, как год назад слегла с болезнью, и теперь думаю: "Вот и сглазила себя",

– сказала Анна Неплях.



Анна Неплях во второй раз заболела COVID-19 / Фото из инстаграм-сторис девушки

Она шутит, что мозг договорился с телом, поскольку часто то, что она думает, осуществляется наяву, что и произошло в случае с болезнью. Она сдала 20 января ПЦР-тест в частной лаборатории, и он показал ей положительный результат. "Мисс Украина Вселенная" поделилась, что пока ждала результат, то за ночь чувствовала, что таки серьезно заболела, так как симптомы у нее были те же, что и год назад.

У меня дежавю. Мне было тяжело дышать (мне и сейчас сложно дышать), головная боль, слабость, сонливость, кашель, насморк. В общем я чувствую себя хорошо, и если что, я – вакцинирована,

– констатировала девушка.



Анна Неплях заболела коронавирусом / Фото из инстаграм-сторис девушки

Подписчики в сообщениях блогерши начали шутить, что теперь она "дважды коронованная" – впервые, когда получила настоящую корону на конкурсе "Мисс Украина Вселенная", а во второй раз – сейчас. Однако, если учитывать ее болезнь год назад, то она уже "трижды коронованная".

Анна Неплях заболела коронавирусом: видео из инстаграм-сторис блогерши