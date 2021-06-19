Думает, что живет в гостинице, – Настя Каменских рассказала, из-за чего ссорится с Потапом

Звездная чета Насти Каменских и Потапа кажется идеальной, однако даже они ссорятся из-за бытовых вопросов. На удивление, певица обожает убирать дома, зато рэпер постоянно разбрасывает свои вещи. Как артистка реагирует на подобные выходки мужа, узнавайте ниже.
В новом интервью популярная Настя Каменских раскрыла детали обычной, а не звездной жизни. Она призналась, что борется с ленью, наводя порядок в роскошном двухэтажном имении под Киевом. Артистка любит перебирать вещи и мыть посуду.
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"Я обожаю убирать свой дом. Честно признаться, я каждый раз бегу со съемок или после дел для того, чтобы добраться домой побыстрее и убрать", – ошарашила Настя Каменских.
В отличие от знаменитой жены, Потап не является поборником чистоты и порядка. Он игнорирует просьбы Каменских и разбрасывает вещи, которые должна убирать она. На удивление, с подобными выходками любимого певица смирилась.
Я говорю ему: "Леша, ты мог бы мне помочь и не разбрасывать все". Леша думает, что он живет в гостинице. Когда я вижу эти штаны разбросанные, я улыбаюсь и понимаю, что все равно его люблю,
– поделилась артистка.
По словам Насти Каменских, Потап имеет и другие плохие привычки. Он оставляет свет включенным по всему дому и открывает все полки.
"Однажды я приехала после гастролей. Захожу, везде из кранов течет вода, везде свет включен. Прихожу, говорю: "Солнышко, почему ты так сделал?". Он говорит: "Мне почему-то так страшно без тебя было", – вспомнила звезда .
Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн
Отношения Насти Каменских с Потапом
- Артистка рассказала, что они с мужем любят устраивать пикники, гостить у друзей, работать над новыми песнями на домашней студии, бегать утром или валяться в постели весь день.
- В отношениях с любимым Каменских не может позволить себе проверять его телефон, писать или звонить, когда чувствует всплеск негативных эмоций.
- Во время съемки в образе страстной Pantera Negra певица призналась, что они с рэпером имеют общий семейный бюджет и обсуждают все важные покупки.