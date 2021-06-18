NK уже 2 года находится в браке с рэпером Потапом. Артистка рассказала, что в их семье нет ссор, есть только споры. Также в паре царит абсолютное доверие.

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NK об ухаживаниях мужчин

Настя призналась, что ей будет приятно, если симпатичный мужчина начнет ухаживать. Звезда добавила, что обожает, когда на Потапа обращают внимание другие женщины.

Меня это заводит. Нравится, что он нравится кому-то, но он только мой. Мы недавно это обсуждали. Он думает так же,

– рассказала Каменских.

"Многие друзья говорят Алексею: "Как ты ее куда-то отпускаешь? А эти фото в купальниках?". Потап отвечает: "Я сам ее фотографирую". И это круто. Мне кажется, что должна быть эта уверенность в себе и самодостаточность, чтобы не обращать внимание на такое", – поделилась NK.

Также Каменских призналась, что никогда не смогла бы простить измену. Она не выясняла бы ничего и просто отпустила бы мужа.

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн