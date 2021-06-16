Настя Каменских является одной из самых привлекательных звезд украинского шоу-бизнеса. Исполнительница в очередной раз порадовала поклонников, представ перед камерой на съемке.
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Интервью Насти Каменских: главное
Семейная жизнь с Потапом
Каменских поделилась, что в браке с Потапом есть общие ценности и обычаи. Каждый из них имеет свои обязанности, за которые отвечает больше. Однако все важные решения супруги всегда принимают вместе.
Также исполнительница рассказала о распределении бюджета в семье. Настя призналась, что заработанные средства пара распределяет совместно, обсудив все важные покупки. Звезда поделилась мыслями о финансовой независимости женщины.
У каждого свои взгляды и мысли, поэтому лучше выбирать тот путь, который вам комфортен. Если девушка в паре, то этот момент стоит обсудить со своим партнером заранее,
– отметила Настя.
Настя Каменских в новой фотосессии / Фото JetSetter
Какая NK жена
Звезда отметила, что этот вопрос надо задавать мужу. Однако она старается быть для любимого разной. По мнению Каменских, именно женская многогранность интересна для мужчин и привлекает их.
Я могу быть страстной Pantera Negra, женщиной-кошкой, нежной и любящей женой, творческой и яркой артисткой или взрывной девушкой,
– отметила NK.
Настя Каменских в новой фотосессии / Фото JetSetter
Карьера Насти Каменских
Недавно певица презентовала новый альбом "Красное вино". NK рассказала, что он – как настоящая девушка: очень таинственный, привлекает своими загадками тех, кто вокруг, и одновременно открыт миру.
Именно поэтому каждый трек имеет свой характер и историю, особую линию переживаний. Будто тот дорогой терпкий напиток, который вобрал в себя все оттенки женских чувств,
– сказала NK.
Каменских добавила, что все треки нового альбома о женщине, ее любови, настроении, характере, важных и сакральных моментах, которые она испытывает в определенный период своей жизни.
Фотосессия NK
Настя Каменских позировала на камеру в безупречных, страстных образах. Она грациозно демонстрировала свою красоту и многогранность.
Настя Каменских в боди Mach & Mach / Фото JetSetter
Настя Каменских в платье IRO / Фото JetSetter
Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter
Настя Каменских / Фото JetSetter
Настя Каменских в платье Herve Leger / Фото JetSetter
Настя Каменских в платье Nanushka / Фото JetSetter
Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter
Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter