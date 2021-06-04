Известная украинская певица Настя Каменских дала новое интервью, где ответила на откровенные вопросы. Звезда рассказала, что точно никогда не сделает в отношениях с Потапом.

Интересно Маша Ефросинина умилила сеть романтическими селфи с мужем

Табу Насти Каменских в семейных отношениях

Знаменитость призналась, что никогда не будет брать телефон любимого и читать сообщения, так как уважает его личное пространство. Таким же правилом руководствуется и Потап. Настя Каменских отметила, что отношения должны строиться на взаимном доверии.

Исполнительница добавила, что не позволяет себе писать сообщения мужу, когда чувствует всплеск негативных эмоций. Она считает, что лучше дождаться прихода Потапа и поговорить с ним вживую.

Ссоры Каменских с Потапом

Настя рассказала, что ссорилась с рэпером только в начале их карьеры: "Наши отношения начались с ругани – я так не ругалась никогда ни с кем. Это была ненависть. Вот правду говорят – от ненависти до любви один шаг. У меня тогда был юношеский максимализм".

Но сейчас артистка и рэпер решают сложные ситуации мирно. Супруги вместе обсуждают проблемы в спокойном тоне. Они не позволяют чувством превратиться в конфликт.

У нас бывает легкая перепалка, спор. Я очень эмоциональная, просто Леша в этот момент превращается в воду, чтобы тушить этот пожар,

– рассказала Настя.

Полное интервью с Настей Каменских: смотрите видео онлайн

Другие признание Насти Каменских