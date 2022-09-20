Выступление коллектива пройдет в рамках тура "Інша Ріка", который остановили из-за полномасштабного вторжения россии.
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Концерт Другої Ріки в Киеве
Акустический концерт состоится 8 октября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец". Группа исполнит любимые песни в акустическом исполнении: "Три минуты", "Седьмой день", "Фурия", "Секрет", "Так мало здесь тебя" и другие. В этот раз музыканты сделают акцент на вокал и чистый звук инструментов.
"Если кто-нибудь когда-нибудь спросит меня, какой концерт или какой тур вы переносили чаще всего, я непременно скажу, что это тур "Інша Ріка", который мы переносили дважды. Сейчас мы возвращаемся к этим концертам, несмотря на военное положение в стране. Причины просты: у нас есть определенные обязательства перед всеми, кто приобрел билеты, а также продолжаем свою благотворительную деятельность, потому что потребности ВСУ не уменьшаются", – прокомментировал возобновление тура фронтмен группы Валерий Харчишин.
С начала полномасштабной войны коллектив занимается волонтерской деятельностью: выступает для военных, поддерживает благотворительные инициативы, в частности, по восстановлению разрушенных городов, играет благотворительные концерты, прибыль с которых идет на закрытие потребностей ВСУ.
"Друга Ріка" – "Чи ти почув": смотрите видео онлайн
Акустический концерт в Киеве станет первым в рамках тура "Інша Ріка". В дальнейшем группа планирует отыграть и другие перенесенные концерты.