Остался один камин: волонтеры "Добробата" приехали разгребать дом Харчишина
Источник:фейсбук "Добробата"
Волонтеры добровольческого строительного батальона "Добробат" разбирают завалы дома Валерия Харчишина, уничтоженного оккупантами в Гостомеле, пока поселок был в оккупации. Исполнитель благодарит их за помощь в столь непростое время.
Валерий Харчишин в основном проводит свои благотворительные концерты в поддержку ВСУ, поэтому ему в то время в Гостомеле помогают волонтеры "Добробата". Организация бесплатно и за благотворительные взносы помогает людям, дома в которых пострадали из-за российских захватчиков.
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Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они все равно беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельском обществе был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а ныне от него остались только обломки,
– рассказали волонтеры на фейсбук-странице добровольческого батальона.
Волонтеры "Добробата" расчистили завалы дома Харчишина / Фото из фейсбука организации
От дома Харчишина в Гостомеле остался только камин / Фото из фейсбука организации
Они сообщили, что выезжали на место разбитого жилья и ликвидировали последствия "прилета" вражеской артиллерии, но им помогал и сам артист. Для завершения расчистки завалов они планируют приехать еще раз.
Харчишин благодарит волонтеров "Добробата" за помощь / Фото из фейсбука организации
Что произошло с домом Харчишина: главное
- Гостомель и ряд других городов и селений находились около двух месяцев в оккупации российских войск. К счастью, Валерий не был в то время дома, однако в конце марта он сообщил, что построенный им дом сгорел в результате российских обстрелов. На его строительство артист потратил около 200 тысяч долларов.
- Музыкант убежден, что в его дом снаряд попал не зря – это может быть результат работы враждебного корректировщика. Ведь дома рядом абсолютно целые, а этот в совершенстве уничтожен. Пока с этим разбирается полиция.
- Свое разрушенное имущество он зарегистрировал в "Дии" и рассказал, какие бюрократические круги ему пришлось пройти, чтобы попасть на свой участок и начать разгребать завалы.