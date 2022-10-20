Остался один камин: волонтеры "Добробата" приехали разгребать дом Харчишина

Волонтеры добровольческого строительного батальона "Добробат" разбирают завалы дома Валерия Харчишина, уничтоженного оккупантами в Гостомеле, пока поселок был в оккупации. Исполнитель благодарит их за помощь в столь непростое время.

Валерий Харчишин в основном проводит свои благотворительные концерты в поддержку ВСУ, поэтому ему в то время в Гостомеле помогают волонтеры "Добробата". Организация бесплатно и за благотворительные взносы помогает людям, дома в которых пострадали из-за российских захватчиков.

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Вражеские снаряды не выбирают, чей дом уничтожать. Они все равно беспощадны к украинцам. Семейный дом музыканта Валерия Харчишина в Гостомельском обществе был разрушен российскими оккупантами. В доме выросли трое сыновей артиста, а ныне от него остались только обломки,

– рассказали волонтеры на фейсбук-странице добровольческого батальона.



Волонтеры "Добробата" расчистили завалы дома Харчишина / Фото из фейсбука организации



От дома Харчишина в Гостомеле остался только камин / Фото из фейсбука организации

Они сообщили, что выезжали на место разбитого жилья и ликвидировали последствия "прилета" вражеской артиллерии, но им помогал и сам артист. Для завершения расчистки завалов они планируют приехать еще раз.



Харчишин благодарит волонтеров "Добробата" за помощь / Фото из фейсбука организации

Что произошло с домом Харчишина: главное