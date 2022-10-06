Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин имел дом в Гостомеле, однако его разрушили оккупанты, причем полностью. Музыкант рассказал, как происходит процесс его восстановления.

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Валерий Харчишин о разрушенном доме

Разрушенный дом в первую очередь нужно зарегистрировать в "Дії". Однако это только первый шаг – фиксация самого факта.

"Регистрация в "Дії" – это еще даже не начало. "Дія" это лишь фиксация для того, чтобы вообще знать, сколько имущества утрачено украинцами и для того, чтобы просить потом деньги на эту компенсацию. А все остальное это ваших рук дело. Вы должны пройти все эти процедуры. То есть, вызвать полицию, регистрировать преступление, нужно обязательно обратиться в гражданско-военную администрацию, получить акты и вызвать специальную комиссию. И это как минимум три или четыре бумаги, которые вам следует получить", – поделился Валерий Харчишин.

Разрушенный дом Харчишина / Фото из инстаграма музыканта

Певец добавил, что в Гостомеле все эти процессы проходят еще труднее из-за отсутствия поселкового председателя и депутатов.

"Должен брать на себя ответственность этот новоназначенный глава гражданско-военной администрации. Но он не имеет на это права. Поэтому, это все может быть обжаловано. И Гостомель не издавал акты о разрушениях. Теперь вот я получил одним из первых этот акт. Гостомель платит компенсацию в размере 5-6 тысяч гривен для того, чтобы ты нанял комиссию. И это достаточно долго делается".

Приезжает действительно комиссия, проводит осмотр. И ты не имеешь права, пока не приехала комиссия, не выдала тебе документ, заниматься демонтажем. У меня нечего демонтировать, но я туда не имел права зайти,

– заявил артист.

Валерий Харчишин признался, что на строительство модульного дома в Гостомеле потратил около 200 тысяч долларов. К тому же, он строил еще один дом под Киевом для родителей. Он надеется построить жилье.

Напомним, Валерий Харчишин подозревает, что его дом разрушили намеренно. Об этом ему сообщал незнакомый мужчина. К тому же создается впечатление, что работал корректировщик. "Вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен полностью. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен".

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