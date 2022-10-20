Наразі Валерій Харчишин переважно проводить свої благодійні концерти на підтримку ЗСУ, тому йому в той час у Гостомелі допомагають волонтери "Добробату". Організація безкоштовно та за благочинні внески допомагає людям, будинки в яких постраждали через російських загарбників.

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Ворожі снаряди не обирають, чию домівку нищити. Вони однаково нещадні до українців. Родинний дім музиканта Валерія Харчишина у Гостомельській громаді було зруйновано російськими окупантами. У будинку виросли троє синів артиста, а нині від нього лишилися лише уламки,

– розповіли волонтери на фейсбук-сторінці добровольчого батальйону.



Волонтери "Добробату" розчистили завали будинку Харчишина / Фото з фейсбуку організації



Від будинку Харчишина у Гостомелі залишився лише камін / Фото з фейсбуку організації

Вони повідомили, що виїздили на місце потрощеного житла та ліквідовували наслідки "прильоту" ворожої артилерії, але їм допомагав і сам артист. Для завершення розчищення завалів вони планують приїхати ще один раз.



Харчишин дякує волонтерам "Добробату" за допомогу / Фото з фейсбуку організації

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