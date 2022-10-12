Выступление музыкантов, кроме соблюдения обязательств перед зрителями, которые приобрели билеты до 24 февраля, имело целью собрать средства в поддержку деятельности благотворительного фонда "Вектор – оптическая лаборатория", где бесплатно ремонтируют приборы для ВСУ.

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На концерт пригласили волонтеров и военнослужащих с семьями. Выступление прошло в теплой дружеской атмосфере. Музыканты сыграли в акустической версии любимые всем знакомые песни "Три минуты", "Уже не сам", "Фурия", "Секрет", "Так мало здесь тебя" и другие, кое-что из малоизвестного репертуара и свою новую песню "Услышал ли ты".

Как обычный концерт, которых мы отыграли сотни, но почему-то перед выходом и первые минуты на сцене я волновался так, словно впервые. Мы проехали тысячи километров, выступая в Европе – знакомились с новой публикой и встречались с хорошо знакомыми поклонниками, но концерт дома для родной публики – чрезвычайно важный и ответственный момент, заставивший нас волноваться,

– поделился Валерий Харчишин.



Концерт "Второй Реки" в Киеве / Фото Ирены Скуратовской

Перед выступлением музыканты объявили о сборе средств на своих страницах в соцсетях. Сделать донат также была возможность у посетителей концерта и наличными, для этого перед входом в зал был расположен специальный ящик, или воспользовавшись QR-кодом. Общая сумма, которую группа передала в БФ "Вектор – оптическая лаборатория" – 100 тысяч гривен, состоит из сделанных украинцами пожертвований и части средств по продаже билетов.

"На полученные от группы "Друга Ріка" деньги мы отремонтируем военные оптические приборы на сумму свыше 30 тысяч долларов и отправим их на фронт. Исправные тепловизоры, приборы ночного видения и другие оптические устройства помогут нашим воинам сохранить жизнь на поле боя, а значит, пользу от нашей работы будет несомненной", – рассказал военный волонтер, основатель "Вектор – Оптическая лаборатория" Игорь Федирко.



Концерт "Второй Реки" в Киеве / Фото Ирены Скуратовской

"Друга Ріка" планирует продолжить посещать города Украины с благотворительным туром "Інша Ріка" и собирать средства для поддержки ВСУ, график концертов пока составляется и будет анонсирован впоследствии.