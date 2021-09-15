Долгожданное возвращение: Кейт Миддлтон впервые за 2 месяца совершила официальный выход – фото

Герцогиня Кембриджская больше двух месяцев не появлялась на публике, из-за чего в СМИ начали появляться самые разные мысли: от беременности до проблем в семье. Впрочем, появление Кейт Миддлтон на публике их рассеяла – женщина посетила военную базу Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании.

Там Кейт Миддлтон встретилась с теми, кто помогал проводить эвакуацию мирных жителей в Афганистане после захвата власти талибами. Известно, что операция стала самой масштабной за последние 70 лет: военным удалось вывезти из страны более 15 тысяч человек с 14 по 28 августа.

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Для особого выхода Кейт Миддлтон надела бежевый двубортный жакет бренда Reiss и темно-синие брюки-клеш вич Jigsaw. Ее выбор дополняла белая блуза, серьги ирландского бренда All The Falling Stars и бежевая сумочка Tusting.



Кейт Миддлтон на встрече с Королевскими ВВС / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон на встрече с Королевскими ВВС / Фото Getty Images

Когда в последний раз видели Кейт на публике